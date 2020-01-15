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Fener seriye bağladı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

, 'in 19. haftasında evinde karşılaştığı Asvel'i mağlup etti. Sarı-Lacivertliler bu sonuçla Euroleague'de üst üste üçüncü, toplamda ise 8. galibiyetini elde etti. Fenerbahçeli Williams 16 sayı attı.

Fener seriye bağladı
Fenerbahçe, 'in 19. haftasında evinde karşılaştığı Asvel'i mağlup etti. Sarı-Lacivertliler bu sonuçla Euroleague'de üst üste üçüncü, toplamda ise 8. galibiyetini elde etti. li Williams 16 sayı attı.

POTADA ZORLU MAÇLAR
Potada takımlarımızın bugünkü Avrupa programı şöyle: Eurocup: 20.00 G.Saray- Rytas, 22.00 Andorra- Tofaş. FİBA ŞL: 20.00 Türk telekom- Manresa, Gaziantep-VEF Riga.

BRECKA K.PAŞA'DA
Kasımpaşa Çekya Ligi ekiplerinden Jablonec'te forma giyen defans oyuncusu Tomas Brecka'yı kadrosuna kattı. Başarılı oyuncuyla 3.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

A.DEMİR'DE TRANSFER
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Denizlispor'dan Mehmet Akyüz'ü transfer etti. 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

SETIEN DÖNEMİ BAŞLADI
Barcelona, teknik direktör Ernesto Valverde ile yolların ayrıldığını ve yerine Quique Setien'in getirildiğini duyurdu. Son olarak Real Betis'i çalıştıran Setien, takımı 6. sıraya taşımıştı.

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