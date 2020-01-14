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Sultanlar’ın işi tarih yazmak!

Geçtiğimiz yıl 'nda finalde 'a yenilerek kazanan A , 2020 'na katılma hakkı elde ederek önemli bir başarıya daha imza attı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2012'den sonra bir kez daha olimpiyatlarda yer alacak.

Sultanlar’ın işi tarih yazmak!
Geçtiğimiz yıl Avrupa Şampiyonası'nda finalde Sırbistan'a yenilerek kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde ederek önemli bir başarıya daha imza attı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2012'den sonra bir kez daha olimpiyatlarda yer alacak. Milli takım, Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'ne kötü bir başlangıç yapmasına rağmen istediğini aldı. Millilerimiz finalde 3-0 yendiği Almanya'ya ilk maçta kaybetmişti.



GUİDETTİ: DAHA BİTMEDİ
Kadın Voleybol Milli Takım başantrenörü Guidetti, "Henüz işimiz bitmedi. Bu takım Olimpiyatlar'da çok ses getirecek" dedi.

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