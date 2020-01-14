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  • 14.01.2020 13:20
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 13:20

Son dakika: 'ın BB Erzurumspor ile oynayacağı kupa maçında 5 kritik eksik!

Son dakika haberi... 'ın BB Erzurumspor ile oynayacağı maçının kadrosuna Ljajic, , , Atiba ve Lens alınmadı.

Beşiktaş'ta şok! Kadroya alınmadılar
'ın yarın Ziraat 'nda deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında yarın saat 18.30'da deplasmanda TFF 1'inci Lig ekiplerinden B.B.Erzurumspor ile karşılaşacak. Beşiktaş'ın bu maçtaki kadrosu açıklandı. Teknik direktör tarafından 19 futbolcunun dahil edildiği kadro şöyle:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Enzo Roco, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, , Tyler Boyd, Mohamed Elneny, Georges N'Koudou, , Pedro Rebocho, Domagoj Vida, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, , Abdoulay Diaby.

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