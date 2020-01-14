Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Terim'e "Sicili Bozuk" dedi. "2. yarı Zorlu geçecek" cevabı geldi. Koç ise G.Saray Başkanı'nı yalancılıkla itham etti.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de cevap verdi: FETÖ'den sonra kim kaç kere şampiyon olmuş. Ona bakın. Kimseye yalancı diyecek kadar basit olmam.
BEN EDEBİMİ BİLİRİM BASİT OLAMAM!
G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un sözlerine cevap verdi. Cengiz, "Kalkmış diyorlar ki menajerlik giderlerini futbolcu parasına koymuş olabilirler vergi kaçırıyorlar. Hayret ediyorum. Pes vallahi pes. Şeytanın aklına gelmeyecek şeyler bunlar" dedi.
ŞEFFAFLIK LAFLA OLMAZ!
Cengiz, "TFF'den bilgiler sızdırılıyor diyor. Siz çıkın önce hangi transfere kaç para bonservis ödediniz, kaç para yıllık ücret verdiniz açıklayın. Şeffaflık lafla olmaz" dedi.
EDEPSİZCE DAVRANMAM
G.Saray Başkanı, "Ben bir kulüp başkanına 'yalancısın' diyecek kadar basit olmam. Edebimi bilirim, edepsizce davranamam. Benim edebim böyle konuşmaya izin vermez" diye konuştu.
PLAY-OFF'U SİZ Mİ İSTEDİNİZ?
Cengiz, "Yalan söylediğimi iddia eden başkana soruyorum, neden rahatsız oldunuz? TFF'nin kural değişikliğini neden savunuyorsunuz? Play-off oynanmasına siz mi ön ayak oldunuz?" dedi.
FETÖ BİTTİKTEN SONRA KİM KAÇ KERE ŞAMPİYON OLMUŞ!
G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, "Ali Koç FETÖ iması mı yapıyor?" şeklindeki soru üzerine bu ifadeleri kullandı...
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bir gazetecinin "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FETÖ iması mı yapıyor?" şeklindeki soruya ise, "FETÖ terör örgütü bittikten sonra kim kaç kere şampiyon olmuş, kim olamamış onu da siz basın mensupları ortaya çıkarın." diyerek cevap verdi.
100 MİLYON TL ÖDEME YAPTIK
Cengiz, "10 bin euro rakımını duyunca ben de şaşırdım. Biz menajerlere 13.6 milyon euro para ödedik, 100 milyon TL ödedik" ifadesini kullandı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de cevap verdi: FETÖ'den sonra kim kaç kere şampiyon olmuş. Ona bakın. Kimseye yalancı diyecek kadar basit olmam.
BEN EDEBİMİ BİLİRİM BASİT OLAMAM!
G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un sözlerine cevap verdi. Cengiz, "Kalkmış diyorlar ki menajerlik giderlerini futbolcu parasına koymuş olabilirler vergi kaçırıyorlar. Hayret ediyorum. Pes vallahi pes. Şeytanın aklına gelmeyecek şeyler bunlar" dedi.
ŞEFFAFLIK LAFLA OLMAZ!
Cengiz, "TFF'den bilgiler sızdırılıyor diyor. Siz çıkın önce hangi transfere kaç para bonservis ödediniz, kaç para yıllık ücret verdiniz açıklayın. Şeffaflık lafla olmaz" dedi.
EDEPSİZCE DAVRANMAM
G.Saray Başkanı, "Ben bir kulüp başkanına 'yalancısın' diyecek kadar basit olmam. Edebimi bilirim, edepsizce davranamam. Benim edebim böyle konuşmaya izin vermez" diye konuştu.
PLAY-OFF'U SİZ Mİ İSTEDİNİZ?
Cengiz, "Yalan söylediğimi iddia eden başkana soruyorum, neden rahatsız oldunuz? TFF'nin kural değişikliğini neden savunuyorsunuz? Play-off oynanmasına siz mi ön ayak oldunuz?" dedi.
FETÖ BİTTİKTEN SONRA KİM KAÇ KERE ŞAMPİYON OLMUŞ!
G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, "Ali Koç FETÖ iması mı yapıyor?" şeklindeki soru üzerine bu ifadeleri kullandı...
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bir gazetecinin "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FETÖ iması mı yapıyor?" şeklindeki soruya ise, "FETÖ terör örgütü bittikten sonra kim kaç kere şampiyon olmuş, kim olamamış onu da siz basın mensupları ortaya çıkarın." diyerek cevap verdi.
100 MİLYON TL ÖDEME YAPTIK
Cengiz, "10 bin euro rakımını duyunca ben de şaşırdım. Biz menajerlere 13.6 milyon euro para ödedik, 100 milyon TL ödedik" ifadesini kullandı.
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