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açıkladı: Abdülkadir’e 23 Uğurcan’a 20 milyon teklif ettiler

, Uğurcan ve için gelen tekliflerini açıkladı. Açıklamada, "Yetiştirdiğimiz 6 oyuncunun piyasa değeri 70 milyon 'ya ulaşmıştır. 'nın 17 milyon Euro'ya satışının yanı sıra, oyuncularımızdan 'a 20 milyon Euro, Abdülkadir Ömür'e ise 23 milyon Euro'luk transfer teklifleri gelirken, 4 milyon Euro, Abdulkadir Parmak 4 milyon Euro ve ise 1.5 milyon Euro'luk değere ulaşmıştır" denildi.

Abdülkadir’e 23 uğurcan’a 20 milyon euro teklif ettiler
Trabzonspor, Uğurcan ve için gelen tekliflerini açıkladı. Açıklamada, "Yetiştirdiğimiz 6 oyuncunun piyasa değeri 70 milyon Euro'ya ulaşmıştır. 'nın 17 milyon 'ya satışının yanı sıra, oyuncularımızdan Uğurcan Çakır'a 20 milyon Euro, Abdülkadir Ömür'e ise 23 milyon Euro'luk transfer teklifleri gelirken, 4 milyon Euro, Abdulkadir Parmak 4 milyon Euro ve ise 1.5 milyon Euro'luk değere ulaşmıştır" denildi.

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