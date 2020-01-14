Trabzonspor, Uğurcan ve Abdülkadir Ömür için gelen transfer tekliflerini açıkladı. Açıklamada, "Yetiştirdiğimiz 6 oyuncunun piyasa değeri 70 milyon Euro'ya ulaşmıştır. Yusuf Yazıcı'nın 17 milyon Euro'ya satışının yanı sıra, oyuncularımızdan Uğurcan Çakır'a 20 milyon Euro, Abdülkadir Ömür'e ise 23 milyon Euro'luk transfer teklifleri gelirken, Hüseyin Türkmen 4 milyon Euro, Abdulkadir Parmak 4 milyon Euro ve Serkan Asan ise 1.5 milyon Euro'luk değere ulaşmıştır" denildi.
- Spor
- 14.01.2020
- Gazete
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