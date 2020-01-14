Bakan Kasapoğlu açıkladı! "Yasa Meclis’e taşınıyor..."

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda konuştu. Bakanlık olarak bütün imkanları spor kulüpleri için kullanmaya çalıştıklarını söyleyen Kasapoğlu çok önemli bir müjde verdi.
GAZİ MECLİS'İN EMRİNDEYİZ
Kasapoğlu, "Meclisimiz Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasasıyla ilgili konuyu yakın bir zamanda gündemine alacak. Bakanlık olarak Gazi Meclis'in emrindeyiz" diye konuştu.
MİLLİ TAKIM'A GÜVENİYORUM
Avrupa Futbol Şampiyonası'na da değinen Kasapoğlu, "Şenol Hocamızın ve sporcularımızın, elemelerdeki hırsı, azmi ve inancı gruplarda da göstererek sonuna kadar gideceklerine inanıyorum" dedi.
TÜRK FUTBOLU MASAYA YATIRILDI
Ankara'da 5 gün sürecek olan Çalıştay'da Türk futbolu masaya yatırılırdı. Toplantıya kulüp başkanları da katıldı.
ÇOK ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK
TFF Başkanı Nihat Özdemir, spor kulüplerinin mali kriterleri konusunda önemli adımlar attıklarını vurgulayarak, "Bunlarla ilgili çalışmalar sürüyor" diye konuştu.
GAZİ MECLİS'İN EMRİNDEYİZ
Kasapoğlu, "Meclisimiz Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasasıyla ilgili konuyu yakın bir zamanda gündemine alacak. Bakanlık olarak Gazi Meclis'in emrindeyiz" diye konuştu.
MİLLİ TAKIM'A GÜVENİYORUM
Avrupa Futbol Şampiyonası'na da değinen Kasapoğlu, "Şenol Hocamızın ve sporcularımızın, elemelerdeki hırsı, azmi ve inancı gruplarda da göstererek sonuna kadar gideceklerine inanıyorum" dedi.
TÜRK FUTBOLU MASAYA YATIRILDI
Ankara'da 5 gün sürecek olan Çalıştay'da Türk futbolu masaya yatırılırdı. Toplantıya kulüp başkanları da katıldı.
ÇOK ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK
TFF Başkanı Nihat Özdemir, spor kulüplerinin mali kriterleri konusunda önemli adımlar attıklarını vurgulayarak, "Bunlarla ilgili çalışmalar sürüyor" diye konuştu.
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