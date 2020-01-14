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'ın inde son raunt! yönetimden süre istedi

Cimbom, ’nun kiralanması için görüşmelerini sürdürürken İtalyan kulübünün vereceği cevaba odaklandı. yöneticileri stoper i gerçekleştirdiği an Kolombiyalı futbolcunun gönderilmesine izin verecek.

Murillo’da son raunt
Galatasaray'da gözler Murillo ine çevrildi... Bir süredir İtalyan kulübü Sampdoria ve Kolombiyalı futbolcu ile görüşmelerini sürdüren yöneticiler Murillo'yu ikna ederken Sampdoria'nın vereceği cevaba odaklandılar.

ARAYIŞLARIMIZ DEVAM EDİYOR
Sampdorialı yöneticilerin 'a, "Şu anda stoper arayışlarını sürdürüyoruz. Eğer istediğimiz stoperi bulursak 'nun kiralanmasına onay vereceğiz" dediği öğrenildi.



FALCAO MURİLLO'YA BİLGİ VERDİ
G.Saray 'dan gelecek cevaba odaklanırken Falcao'nun vatandaşı Murillo'yu telefonla arayarak Galatasaray ve hakkında bilgi verdiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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