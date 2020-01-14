Galatasaray'da gözler Murillo transferine çevrildi... Bir süredir İtalyan kulübü Sampdoria ve Kolombiyalı futbolcu ile görüşmelerini sürdüren yöneticiler Murillo'yu ikna ederken Sampdoria'nın vereceği cevaba odaklandılar.
ARAYIŞLARIMIZ DEVAM EDİYOR
Sampdorialı yöneticilerin Galatasaray'a, "Şu anda stoper arayışlarını sürdürüyoruz. Eğer istediğimiz stoperi bulursak Murillo'nun kiralanmasına onay vereceğiz" dediği öğrenildi.
FALCAO MURİLLO'YA BİLGİ VERDİ
G.Saray Sampdoria'dan gelecek cevaba odaklanırken Falcao'nun vatandaşı Murillo'yu telefonla arayarak Galatasaray ve İstanbul hakkında bilgi verdiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
ARAYIŞLARIMIZ DEVAM EDİYOR
Sampdorialı yöneticilerin Galatasaray'a, "Şu anda stoper arayışlarını sürdürüyoruz. Eğer istediğimiz stoperi bulursak Murillo'nun kiralanmasına onay vereceğiz" dediği öğrenildi.
FALCAO MURİLLO'YA BİLGİ VERDİ
G.Saray Sampdoria'dan gelecek cevaba odaklanırken Falcao'nun vatandaşı Murillo'yu telefonla arayarak Galatasaray ve İstanbul hakkında bilgi verdiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
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