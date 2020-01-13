Yine Ben Arfa iddiası

Son yıllarda sürekli Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen Hatem Ben Arfa bir kez daha Sarı- Lacivertliler'e yazıldı. Fransız basını sezon başından bu yana boşta olan tecrübeli yıldızı Fenerbahçe'nin yanı sıra Valladolid, Almeira, Lyon ve Espanyol'un istediğini yazdı. Ben Arfa'nın Lyon'a daha yakın olduğu da belirtiliyor.
- Spor
- 13.01.2020
- Gazete
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