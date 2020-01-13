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Yine Ben iddiası

Son yıllarda sürekli 'nin gündemine gelen Hatem Ben bir kez daha Sarı-Lacivertliler'e yazıldı. Fransız basını sezon başından bu yana boşta olan tecrübeli yıldızı Fenerbahçe'nin yanı sıra Valladolid, Almeira, ve Espanyol'un istediğini yazdı. Ben Arfa'nın Lyon'a daha yakın olduğu da belirtiliyor.

Yine Ben Arfa iddiası
Son yıllarda sürekli Fenerbahçe'nin gündemine gelen Hatem Ben Arfa bir kez daha Sarı- Lacivertliler'e yazıldı. Fransız basını sezon başından bu yana boşta olan tecrübeli yıldızı Fenerbahçe'nin yanı sıra Valladolid, Almeira, Lyon ve Espanyol'un istediğini yazdı. Ben Arfa'nın Lyon'a daha yakın olduğu da belirtiliyor.

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