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’nin rüyası erken bitti

, F.Bahçe'den gönderildikten sonra 'da huzuru bulmuştu. iyi başlayan , bir kez daha hedef haline geldi. Monaco'nun Slimani'yi göndermek istediği açıklandı.

Slimani’nin rüyası erken bitti
Slimani, F.Bahçe'den gönderildikten sonra Monaco'da huzuru bulmuştu. iyi başlayan Cezayirli, bir kez daha hedef haline geldi. Monaco'nun Slimani'yi göndermek istediği açıklandı.

Sezona fırtına gibi başlayan bir süre sonra 11'e girmekte zorlanmaya başlamıştı

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