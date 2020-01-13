Slimani’nin rüyası erken bitti

Slimani, F.Bahçe'den gönderildikten sonra Monaco'da huzuru bulmuştu. Sezona iyi başlayan Cezayirli, bir kez daha hedef haline geldi. Monaco'nun Slimani'yi göndermek istediği açıklandı.
Sezona fırtına gibi başlayan Slimani bir süre sonra 11'e girmekte zorlanmaya başlamıştı
Sezona fırtına gibi başlayan Slimani bir süre sonra 11'e girmekte zorlanmaya başlamıştı
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