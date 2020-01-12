Para kupası

Suudi Arabistan ile İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) arasında yapılan anlaşma gereği, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında Süper Kupa müsabakaları bu ülkede gerçekleştirilecek. Bugün Real Madrid ile Atletico Madrid finalde karşı karşıya gelecek. İspanya Futbol Federasyonu'nun 3 yıl için 120 milyon dolara anlaştığı organizasyonun ilk finalinde kazanan takım 3 milyon euro'yu cebine indirecek. Sponsor geliriyle birlikte kupayı alan ekip 24 milyon euro kazanacak.
- Spor
- 12.01.2020
- Gazete
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