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 Arabistan ile (RFEF) arasında yapılan anlaşma gereği, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında müsabakaları bu ülkede gerçekleştirilecek. Bugün ile finalde karşı karşıya gelecek. İspanya Futbol Federasyonu'nun 3 yıl için 120 milyon dolara anlaştığı organizasyonun ilk finalinde kazanan takım 3 milyon euro'yu cebine indirecek. Sponsor geliriyle birlikte kupayı alan ekip 24 milyon euro kazanacak.

Para kupası
Suudi Arabistan ile (RFEF) arasında yapılan anlaşma gereği, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında müsabakaları bu ülkede gerçekleştirilecek. Bugün ile finalde karşı karşıya gelecek. İspanya Futbol Federasyonu'nun 3 yıl için 120 milyon dolara anlaştığı organizasyonun ilk finalinde kazanan takım 3 milyon euro'yu cebine indirecek. Sponsor geliriyle birlikte kupayı alan ekip 24 milyon euro kazanacak.

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