Guilherme’ye limit engeli

Beşiktaş Malatyaspor forması giyen Guilherme ile anlaşmaya vardı. Siyah- Beyazlılar, Brezilyalı 10 numaranın bonservisine sahip olan Benevento ile temaslarını sürdürüyor.
BENEVENTO İLE DE ANLAŞMA TAMAM
Sambacı Guilherme'yi 2.5 yıllığına kiralamayı planlayan Beşiktaş'ın teklifine İtalyan ekibi olumlu dönüş yaptı. Ancak dün TFF'nin harcama limitiyle ilgili yaptığı ret açıklaması sonrasında Siyah-Beyazlılar bu transferi şimdilik askıya aldı.
TRANSFER YAPMAMIZ GÜÇLEŞMİŞTİR...
Beşiktaş'tan TFF'nin aldığı ret kararı sonrası yapılan açıklamada ise, "Bu kararla transfer birlikte devre arasında transfer yapmamız ne yazık ki oldukça güçleşmiştir. Bu kararın gerekçesini anlamakta güçlük çekmekteyiz" ifadelerine yer verildi.
OĞUZHAN'A FEYENOORD KANCASI
Feyenoord'un Beşiktaş'tan Oğuzhan'u istediği iddia edildi. Beşiktaş da bu transfrere sıcak.
JEREMAIN LENS RUSYA YOLCUSU
Siyah-Beyazlılar'ın satmak istediği Hollandalı yıldıza bir Rus kulübüden teklif geldi
Beşiktaş'ın elden çıkarmak istediği Jeremain Lens'e bir Rus ekibinden teklif geldiği öğrenildi. Kartal, Lens'i satarak devre arası transferine kaynak oluşturmak istiyor.
BENEVENTO İLE DE ANLAŞMA TAMAM
Sambacı Guilherme'yi 2.5 yıllığına kiralamayı planlayan Beşiktaş'ın teklifine İtalyan ekibi olumlu dönüş yaptı. Ancak dün TFF'nin harcama limitiyle ilgili yaptığı ret açıklaması sonrasında Siyah-Beyazlılar bu transferi şimdilik askıya aldı.
TRANSFER YAPMAMIZ GÜÇLEŞMİŞTİR...
Beşiktaş'tan TFF'nin aldığı ret kararı sonrası yapılan açıklamada ise, "Bu kararla transfer birlikte devre arasında transfer yapmamız ne yazık ki oldukça güçleşmiştir. Bu kararın gerekçesini anlamakta güçlük çekmekteyiz" ifadelerine yer verildi.
OĞUZHAN'A FEYENOORD KANCASI
Feyenoord'un Beşiktaş'tan Oğuzhan'u istediği iddia edildi. Beşiktaş da bu transfrere sıcak.
JEREMAIN LENS RUSYA YOLCUSU
Siyah-Beyazlılar'ın satmak istediği Hollandalı yıldıza bir Rus kulübüden teklif geldi
Beşiktaş'ın elden çıkarmak istediği Jeremain Lens'e bir Rus ekibinden teklif geldiği öğrenildi. Kartal, Lens'i satarak devre arası transferine kaynak oluşturmak istiyor.
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