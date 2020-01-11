TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin "takım harcama limitine dair" talebine olumsuz cevap verdi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

TFF Tahkim Kurulu 11 Ocak 2020 günlü (2) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2020/2 K.2020/10

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli "Takım Harcama Limitine uygulanan faiz oranına" ilişkin kararına itirazı incelendi. Dosyada yapılan inceleme ve değerlendirme kapsamında, Kurulumuz 'un 09.01.2020 tarihli ara kararı doğrultusunda; TFF Kulüp Lisans Kurulu'ndan takım harcama limitlerine ilişkin dosya, ilgili tüm belgeler celp edildi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oybirliği ile,

2. E.2020/3 K.2020/11

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli "Takım Harcama Limitine" ilişkin kararına itirazı incelendi. Dosyada yapılan inceleme ve değerlendirme kapsamında, Kurulumuz 'un 09.01.2020 tarihli ara kararı doğrultusunda; TFF Kulüp Lisans Kurulu'ndan takım harcama limitlerine ilişkin dosya, ilgili tüm belgeler celp edildi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

İŞTE KULÜPLERİN HARCAMA LİMİTLERİ:

Kulüplerin Harcama Limitleri

1.GALATASARAY A.Ş.

451.659.184-TL

2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

179.821.014-TL

3.BEŞİKTAŞ A.Ş.

275.335.170-TL

4.TRABZONSPOR A.Ş.

126.552.658-TL

5.BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR

97.575.509-TL

6.FENERBAHÇE A.Ş.

224.731.066-TL

7.ANTALYASPOR A.Ş.

59.355.091-TL

8.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

83.192.355-TL

9.AYTEMİZ ALANYASPOR

100.032.618-TL

10.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

69.092.764-TL

11.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

121.001.299-TL

12.DEMİR GRUP SİVASSPOR

82.439.445-TL

13.MKE ANKARAGÜCÜ

83.167.107-TL

14.KASIMPAŞA A.Ş.

90.647.027-TL

15.GÖZTEPE A.Ş.

88.726.737-TL

16.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

96.545.656-TL

17.GENÇLERBİRLİĞİ

84.125.951-TL

18.YUKATEL DENİZLİSPOR

78.184.551-TL