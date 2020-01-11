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  • 11.01.2020 12:47
  • Son Güncelleme: 11.01.2020 13:14

Son dakika: 'den ve 'ye ret yanıtı!

Türkiye Futbol Federasyonu , ve 'nin harcama limiti için yaptığı itirazı değerlendirdi. Değerlendirme sonucunda Tahkim Kurulu, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 'takım harcama limitine dair' itirazlarını reddetti.

Tahkim'den F.Bahçe ve Beşiktaş'a ret!

TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin "takım harcama limitine dair" talebine olumsuz cevap verdi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

11 Ocak 2020 günlü (2) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2020/2 K.2020/10

Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli "Takım Harcama Limitine uygulanan faiz oranına" ilişkin kararına itirazı incelendi. Dosyada yapılan inceleme ve değerlendirme kapsamında, Kurulumuz 'un 09.01.2020 tarihli ara kararı doğrultusunda; TFF Kulüp Lisans Kurulu'ndan takım harcama limitlerine ilişkin dosya, ilgili tüm belgeler celp edildi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oybirliği ile,

2. E.2020/3 K.2020/11

Futbol A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli "Takım Harcama Limitine" ilişkin kararına itirazı incelendi. Dosyada yapılan inceleme ve değerlendirme kapsamında, Kurulumuz 'un 09.01.2020 tarihli ara kararı doğrultusunda; TFF Kulüp Lisans Kurulu'ndan takım harcama limitlerine ilişkin dosya, ilgili tüm belgeler celp edildi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

İŞTE KULÜPLERİN HARCAMA LİMİTLERİ:

Kulüplerin Harcama Limitleri

1.GALATASARAY A.Ş.
451.659.184-TL

2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
179.821.014-TL

3.BEŞİKTAŞ A.Ş.
275.335.170-TL

4.TRABZONSPOR A.Ş.
126.552.658-TL

5.BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR
97.575.509-TL

6.FENERBAHÇE A.Ş.
224.731.066-TL

7.ANTALYASPOR A.Ş.
59.355.091-TL

8.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
83.192.355-TL

9.AYTEMİZ ALANYASPOR
100.032.618-TL

10.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
69.092.764-TL

11.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
121.001.299-TL

12.DEMİR GRUP SİVASSPOR
82.439.445-TL

13.MKE ANKARAGÜCÜ
83.167.107-TL

14.KASIMPAŞA A.Ş.
90.647.027-TL

15.GÖZTEPE A.Ş.
88.726.737-TL

16.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
96.545.656-TL

17.GENÇLERBİRLİĞİ
84.125.951-TL

18.YUKATEL DENİZLİSPOR
78.184.551-TL

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