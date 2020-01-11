İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta ile yollarını ayıran ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Simon Kjaer, Milan'a imza atıyor.

Hürriyet'in haberine göre 30 yaşındaki Danimarlı futbolcunun bu sabah saatlerinde Milano'ya giderek Milan'a transferi için sağlık kontrolünden geçtiği ortaya çıktı.





İtalyan temsilcisinin söz konusu transferi gün içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.

Milan daha önce savunmaya Merih Demiral takviyesi yapmak istemiş ancak Juventus'tan olumsuz yanıt almıştı.



