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  • 11.01.2020 14:04
  • Son Güncelleme: 11.01.2020 14:04

Son dakika tarnsfer gelişmesi:, için sağlık kontrolünde!

Son dakika haberi... 'ın kadrosuna katmak istediği Danimarkalı savunması , 'a transferi için sağlık kontrolünden geçmek üzere Milano'ya gitti.

Simon Kjaer sağlık kontrolünde!

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta ile yollarını ayıran ve 'ın gündeminde yer alan , 'a imza atıyor.

Hürriyet'in haberine göre 30 yaşındaki Danimarlı futbolcunun bu sabah saatlerinde Milano'ya giderek Milan'a transferi için sağlık kontrolünden geçtiği ortaya çıktı.

İtalyan temsilcisinin söz konusu transferi gün içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.

Milan daha önce savunmaya Merih Demiral takviyesi yapmak istemiş ancak 'tan olumsuz yanıt almıştı.

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