Galatasaray Aadana Demirspor maçı hangi kanalda? Sarı-Kırmızılılar, Antalya Kampı hazırlıkları kapsamındaki ikinci hazırlık maçını Adana Demirspor ile oynayacak. İlk maçını Altay ile yapan ve bu karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan Galatasaray, ikinci maçından da galibiyetle ayrılarak ikinci yarıya iyi başlamak istiyor. Peki, Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda, şifresiz canlı nasıl izlenir? İşte Galatasaray - Adana Demirspor maçının ayrıntıları...

GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor arasında oynanacak hazırlık maçı bugün saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma, GS TV ve Galatasaray'ın resmi YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY ALTAY MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Galatasaray'ın Antalya Kampı'nda yer alan futbolcular şu şekilde:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Emre Mor, Mario Lemina.