Trabzonspor'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır, uzun zamandır takip edildiği Liverpool tarafından ikinci kez istendi. 23 yaşındaki genç file bekçisini uzun süredir kadrosuna katmak isteyen İngiliz temsilcisi, devre arasında bir kez daha Trabzonspor'un kapısını çaldı ve 15 Milyon Euro'ya yaklaşan bir teklif yaptı. Bordo-Mavili kulüp bu teklifi geri çevirdi.
LİVERPOOL'UN TRANSFER TEKLİFİ GURUR VERİCİ
Bordo-mavili kulübün Başkanı Ahmet Ağaoğlu transfer girişimiyle ilgili konuştu. Ağaoğlu, "Uğurcan Çakır'ın var olan potansiyelinin dikkat çekmesi kadar normal bir durum yok. Belki ileride Liverpool'un kalesini koruyacak ismin şu an bizim kalemizde olması gurur verici" dedi.
TEK HAYALİ TRABZON'DA KUPA KALDIRMAK UĞURCAN
Çakır, transfer dedikodularından mutlu olduğunu ancak tek hayalinin Trabzonspor ile kupa kaldırmak olduğunu vurguladı.
LİVERPOOL'UN TRANSFER TEKLİFİ GURUR VERİCİ
Bordo-mavili kulübün Başkanı Ahmet Ağaoğlu transfer girişimiyle ilgili konuştu. Ağaoğlu, "Uğurcan Çakır'ın var olan potansiyelinin dikkat çekmesi kadar normal bir durum yok. Belki ileride Liverpool'un kalesini koruyacak ismin şu an bizim kalemizde olması gurur verici" dedi.
TEK HAYALİ TRABZON'DA KUPA KALDIRMAK UĞURCAN
Çakır, transfer dedikodularından mutlu olduğunu ancak tek hayalinin Trabzonspor ile kupa kaldırmak olduğunu vurguladı.
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