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’un ısrarı! 2. kez istediler

için sezon başında Trabzon’un kapısını çalan , devre arasında yeni bir teklif daha yaptı... Yönetim Uğurcan Çakır’ı bırakmıyor...

Liverpool’un Uğurcan ısrarı
Trabzonspor'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır, uzun zamandır takip edildiği Liverpool tarafından ikinci kez istendi. 23 yaşındaki genç file bekçisini uzun süredir kadrosuna katmak isteyen İngiliz temsilcisi, devre arasında bir kez daha Trabzonspor'un kapısını çaldı ve 15 Milyon Euro'ya yaklaşan bir teklif yaptı. Bordo-Mavili kulüp bu teklifi geri çevirdi.



LİVERPOOL'UN TRANSFER TEKLİFİ GURUR VERİCİ
Bordo-mavili kulübün Başkanı Ahmet Ağaoğlu girişimiyle ilgili konuştu. Ağaoğlu, "'ın var olan potansiyelinin dikkat çekmesi kadar normal bir durum yok. Belki ileride Liverpool'un kalesini koruyacak ismin şu an bizim kalemizde olması gurur verici" dedi.

TEK HAYALİ TRABZON'DA KUPA KALDIRMAK UĞURCAN
Çakır, transfer dedikodularından mutlu olduğunu ancak tek hayalinin ile kupa kaldırmak olduğunu vurguladı.

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