A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Spor'da gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI:

"Biz toplumun mutluluğu ile mutlu oluyoruz. Hepimizin bilgileri, deneyimleri var. Birlikte yaşamayı öğrenmemiz lazım. Medyadan sorumlu arkadaşlarla toplantı yaptığımızda söylemiştim. 'Siz de takımınızı yapın, kararı ben vereyim' demiştim. Medya ile iç içe olduk. Halk şu an takımı seviyorsa bunda medyanın da katkısı var."

"NELER YAPABİLECEĞİMİZİ GÖRECEĞİZ"

"Farklı düşüneceğiz ama ortaya bir fikir çıkacak. Sportif başarı var, bunları söylemek daha kolay. Tartışmalara baktığımızda kişilerin kavgasını görüyorsunuz. Bir fikir çıkmıyor. Bu ülkede zeki insanlar var ama birbirlerine tahammül edemiyorlar. Genç ve kendine güveni olan bir grubumuz var. Neler yapabileceğimizi göreceğiz. İyi gidersek bunu yeterli görmeyeceğiz. Hayat her an yenileniyor."

"Kulübünüzün ekonomik geliri iyi değilse sizin işiniz de zor. Burada yine bize işler düşüyor. Dernekler kanununda yöneticiler gelip geçiyor. Daha çok düşünülmesi gerekiyor. Bu iş eğer yapılıyorsa en güzel şekilde yapılmalı. Ben antrenörsem bunu en iyi şekilde yapmalıyım. Halkımız futbolu seviyor. Biraz daha gayret, istek. Sorumlulukları paylaşabilirsek kulüpler oyuncu ihraç eder. Para bir araç olmalı, amaç halini aldı. Bugün futbol bir geçim aracı. Hatta kendi ülkesinde insanlara bakabiliyorlar. Çok iyi değiliz ama umutsuz da değilim. "

"Bu halimizde Avrupa Şampiyonası'na katıldık ama daha da devam etmeli. Şenol Güneş, Fatih Terim ve Mustafa Denizli çok sıkıntılı durumlardan buralara geldi. Bizleri yok saymak yerine tecrüblerimizden faydalanmak gerekiyor."