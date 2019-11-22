Uğurcan Çakır tüm maçları kazanıp şampiyon olmak istediklerini söyledi. Genç kaleci, 'Şu an transferi düşünmüyorum. Trabzonspor'un başarısına odaklanmış durumdayım' dedi. Uğurcan Çakır tüm maçları kazanıp şampiyon olmak istediklerini söyledi. Genç kaleci, 'Şu an transferi düşünmüyorum. Trabzonspor'un başarısına odaklanmış durumdayım' dedi.
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