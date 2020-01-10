Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 11.01.2020 07:34
  • Son Güncelleme: 11.01.2020 07:34

Son dakika transfer haberi: , Çekya'da denemeye alındı

Son dakika haberi... Sakaryaspor'dan ayrıldıktan sonra boşta kalan 'ın eski futbolcusu , Çekya ekibi Pribram tarafından denemeye alındı.

Yeni adresi belli oldu!

Çek Cumhuriyeti ekiplerinden FK Pribram , bir dönem forması giyen 'ı denemeye aldı.

Ayrıca altyapısından yolu geçen 23 yaşındaki Erdi Şehit de Pribram ile antrenmanlara başladı.

Çek basınında yer alan haberlere göre; Pribram, antrenmanlardaki performansa göre iki oyuncuyla da sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacak.

PribramÇekya Fortuna Liga'nın ilk 20 haftasında 13 puan topladı ve son sırada yer alıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriSon dakika transfer haberi: Aydın Yılmaz, Çekya'da denemeye alındı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri