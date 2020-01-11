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Cedi’den 11 sayı

NBA'de Cleveland forması giyen Cedi Osman, Detroit'i 115-112 yendikleri karşılaşmada 11 sayı kaydetti. Cavaliers'ta Tristan Thompson 35 sayı, 14 ribauntla galibiyeti getirdi. İşte Takvim Gazetesi’nin 11 Ocak 2020 tarihli spor sayfalarından derlediğimiz haberler…

Cedi’den 11 sayı
NBA'de Cleveland forması giyen Cedi Osman, Detroit'i 115-112 yendikleri karşılaşmada 11 sayı kaydetti. Cavaliers'ta Tristan Thompson 35 sayı, 14 ribauntla galibiyeti getirdi.

MİLİNKOVİC GİRESUN'DA
TFF 1.Lig ekibi Giresunspor transfer listesinde bulunan tecrübeli orta saha oyuncusu Marko Milinkovic'i renklerine bağladı. Milinkovic sezonun ilk yarısında Eskişehir'de forma giyiyordu.

BURSA SERDAR'I KAPTI
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Antalyasporlu Serdar Özkan'ı kadrosuna kattı. Yeşil-Beyazlı kulüp deneyimli kanat oyuncusu formayı sırtına geçirdi, 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

YASİN SİVAS YOLCUSU
Göztepe'de kadro dışı kalan Yasin Öztekin, Süper Lig'de ilk yarıyı lider bitiren Sivasspor'la anlaşma sağladı. Yasin'in transferinin bugün içinde resmen açıklanması bekleniyor.

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