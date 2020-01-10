Trabzonspor’da tempo düşmüyor

Trabzonspor'un devre arası kamp çalışmaları Antalya Belek'te devam ediyor. Bordo-Mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde dünü çift antrenmanla tamamladı. Öğle arasında barbekü partisi yapıldı.
Abdülkadir Ömür, Belek kampına gelerek takım arkadaşlarına moral verdi.
TRABZON'UN RAKİBİ PARTİZAN TİRAN
Trabzonspor, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçını bugün Arnavutluk ekiplerinden Partizan Tiran ile yapacak. Karşılaşmanın başlama saati 15.30.
Abdülkadir Ömür, Belek kampına gelerek takım arkadaşlarına moral verdi.
TRABZON'UN RAKİBİ PARTİZAN TİRAN
Trabzonspor, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçını bugün Arnavutluk ekiplerinden Partizan Tiran ile yapacak. Karşılaşmanın başlama saati 15.30.
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