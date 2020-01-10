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’da tempo düşmüyor

'un devre arası kamp çalışmaları Belek'te devam ediyor. Bordo-Mavililer, yönetiminde dünü çift antrenmanla tamamladı. Öğle arasında barbekü partisi yapıldı.

Trabzonspor’da tempo düşmüyor
Trabzonspor'un devre arası kamp çalışmaları Antalya Belek'te devam ediyor. Bordo-Mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde dünü çift antrenmanla tamamladı. Öğle arasında barbekü partisi yapıldı.


Abdülkadir Ömür, Belek kampına gelerek takım arkadaşlarına moral verdi.

TRABZON'UN RAKİBİ PARTİZAN TİRAN
, kampındaki ikinci hazırlık maçını bugün Arnavutluk ekiplerinden Partizan Tiran ile yapacak. Karşılaşmanın başlama saati 15.30.

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