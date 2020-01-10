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F.Bahçe Gıda ile Pazartesi günü sponsorluk anlaşması imzalayacağını duyurdu. Taraftarlar bu gelişme sonrası, "Bundan sonra burgerciyiz" yorumu yaptı.

Yeni sponsor Burger King
F.Bahçe Gıda ile Pazartesi günü sponsorluk anlaşması imzalayacağını duyurdu. Taraftarlar bu gelişme sonrası, "Bundan sonra burgerciyiz" yorumu yaptı.

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