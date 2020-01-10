F.Bahçe TAB Gıda ile 13 Ocak Pazartesi günü sponsorluk anlaşması imzalayacağını duyurdu. Taraftarlar bu gelişme sonrası, 'Bundan sonra burgerciyiz' yorumu yaptı. F.Bahçe TAB Gıda ile 13 Ocak Pazartesi günü sponsorluk anlaşması imzalayacağını duyurdu. Taraftarlar bu gelişme sonrası, 'Bundan sonra burgerciyiz' yorumu yaptı.
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