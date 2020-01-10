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kaptanı : Hayallerimiz var

kaptanı , kampında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Sosa, " için sebebimiz var. Hep beraber hayalimiz var. Bu hayalin de herkes ne olduğunu çok iyi biliyor" diyerek şampiyonluk için inancını ortaya koydu.

Hayallerimiz var
Trabzonspor kaptanı Sosa, Antalya kampında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Sosa, " için sebebimiz var. Hep beraber hayalimiz var. Bu hayalin de herkes ne olduğunu çok iyi biliyor" diyerek şampiyonluk için inancını ortaya koydu. Hüseyin Çimşir'e destek vermeleri gerektiğini belirten Sosa, "Yeni bir başlangıç. Kolay olmayacak. Güçlerimizi birleştirirsek iyi olacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı.

3. SIRA BİZİ MUTLU ETMİYOR
, "Arzu ettiğimiz nokta 3.'lük değil. Daha iyi olmak zorundayız" dedi.

UĞURCAN: 1 HAFTAM DAHA VAR
Kaleci Uğurcan Çakır, sakatlığının iyiye gittiğini, 1 hafta sonra takımla birlikte çalışmalara başlayacağını açıkladı.

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