Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu 3'üncü maçında Belçika'yı 3-2 yendi ve yarı finale adını yazdırdı.
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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu 3'üncü maçında Belçika'yı 3-2 yendi ve yarı finale adını yazdırdı.
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