Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 10.01.2020 20:58
  • Son Güncelleme: 10.01.2020 20:58

Son dakika: A , Olimpiyat elemelerinde yarı finalde!

Son dakika haberine göre A , 2020 CEV B Grubu 3'üncü maçında 'yı 3-2 yendi ve yarı finale adını yazdırdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriSon dakika: Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Olimpiyat elemelerinde yarı finalde!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri