Limit kısıtlaması nedeniyle transferde bir süredir eli kolu bağlanan Beşiktaş'ın ilk transferi belli oldu.
Orta saha ve forvet için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı ekip, BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan Guilherme'yi renklerine bağladı.
Limit kısıtlaması nedeniyle transferde bir süredir eli kolu bağlanan Beşiktaş'ın ilk transferi belli oldu.
Orta saha ve forvet için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı ekip, BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan Guilherme'yi renklerine bağladı.
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