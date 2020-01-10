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  • 10.01.2020 23:44
  • Son Güncelleme: 10.01.2020 23:44

Son dakika haberi! Guilherme'yi renklerine bağladı

Son dakika haberi! Transfer çalışmalarını uzun bir süredir sürdüren Beşiktaş, Btc Turk 'un 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcusu Guilherme'yi renklerine bağladı.

Beşiktaş'ın ilk transferi belli oldu!

Limit kısıtlaması nedeniyle de bir süredir eli kolu bağlanan 'ın ilk transferi belli oldu.

Orta saha ve forvet için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı ekip, BtcTurk 'dan Guilherme'yi renklerine bağladı.

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