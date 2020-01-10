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  • 10.01.2020 19:46
  • Son Güncelleme: 10.01.2020 20:11

Son dakika: 'da büyük şok! Onyekuru sıtma hastalığına yakalandı

Son dakika haberine göre, , Monaco'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yayınladı. Sarı kırmızılı ekip, Nijeryalı yıldızın sıtma parazitine maruz kaldığını açıkladı.

G.Saray'da büyük şok! Yıldız isim sıtmaya yakalandı

, Monaco'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 'nun sıtma parazitine maruz kaldığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;
Oyuncumuz Henry Onyekuru'nun kulübümüzle görüşmeleri öncesi tatil amacıyla gittiği ülkesindeki Nijerya'da sıtma parazitine maruz kaldığı tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun sağlık kontrollerinde herhangi bir bulgu olmamasına, yapılan tetkiklerde hastalığa dair şüphe uyandıracak bir veri bulunmamasına rağmen oyuncunun bir gün önce başlayan yüksek ateşini ısrarla sorgulayarak olası bir sıtma enfeksiyonundan şüphelenen sağlık ekibimiz tarafından hastalık teşhis edilmiş ve oyuncumuz sponsor hastanemiz Liv Hospital'da tedaviye alınmıştır.

Gerek sağlık ekibimiz ve Liv Hospital'ın değerli uzman hekimlerinin belirlediği uluslararası tedavi protokolleri gerekse Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilmiş resmi makamların bu hastalıkla ilgili ön gördüğü protokoller dikkate alınarak tedavi titizlikle uygulanmaktadır. Hastalığın seyri ve oyuncumuzun sağlık durumu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir.

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