Transfere hızlı bir giriş yapan ve Onyekuru, Saracchi, Sekidika gibi yıldızlarla kadrosunu güçlendiren Cimbom, stoper transferine de son noktayı koymayı planlıyor. Cimbom, İtalyan ekibi Sampdoria'da forma giyen Kolombiyalı Jeison Murillo için son kozunu oynayacak. Sarı-Kırmızılı Yönetimin tecrübeli oyuncunun menajeri ve kulübü ile masaya oturacağı ve anlaşma zemini arayacağı öğrenildi.
İNADINDAN BU KEZ VAZGEÇECEK
Galatasaray Murillo'yu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor... Bir önceki görüşmede Sampdoria'nın oyuncuyu bonservisiyle vermek istediği ve görüşmelerin bu yüzden tıkandığı öğrenildi. Sampdoria'nın Galatasaray'ın yeni teklifine bu kez olumlu dönmesi bekleniyor.
2023 YILINDA SONA ERİYOR
Murillo'nun kulübü Sampdoria ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. 27 yaşındaki Kolombiyalı yıldız milli takımdan Radamel Falcao'nun yakın arkadaşı... Falcao da onun takıma katılmasını bekliyor.
MURILLO KİMDİR?
YAŞI: 27
MEVKİ: STOPER
ÜLKESİ: KOLOMBİYA
OYNADIĞI TAKIMLAR
Barcelona (1 sezon)
Valencia (1 sezon)
Sampdoria (1 sezon)
Kolombiyalı stoper Murillo, Sampdoria formasıyla bu sezon 11 maça çıktı. Tecrübeli oyuncu toplamda 840 dakika sahada kaldı.
İKİ OYUNCU ELİ KULAĞINDA!
Galatasaray Brezilyalı oyuncusu Mariano ve Japon Nagatomo ile her an yollarını ayırabilir. Sarı-Kırmızılılar'ın iki yıldızın sözleşmesini fesh etmesi bekleniyor.
İNADINDAN BU KEZ VAZGEÇECEK
Galatasaray Murillo'yu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor... Bir önceki görüşmede Sampdoria'nın oyuncuyu bonservisiyle vermek istediği ve görüşmelerin bu yüzden tıkandığı öğrenildi. Sampdoria'nın Galatasaray'ın yeni teklifine bu kez olumlu dönmesi bekleniyor.
2023 YILINDA SONA ERİYOR
Murillo'nun kulübü Sampdoria ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. 27 yaşındaki Kolombiyalı yıldız milli takımdan Radamel Falcao'nun yakın arkadaşı... Falcao da onun takıma katılmasını bekliyor.
MURILLO KİMDİR?
YAŞI: 27
MEVKİ: STOPER
ÜLKESİ: KOLOMBİYA
OYNADIĞI TAKIMLAR
Barcelona (1 sezon)
Valencia (1 sezon)
Sampdoria (1 sezon)
Kolombiyalı stoper Murillo, Sampdoria formasıyla bu sezon 11 maça çıktı. Tecrübeli oyuncu toplamda 840 dakika sahada kaldı.
İKİ OYUNCU ELİ KULAĞINDA!
Galatasaray Brezilyalı oyuncusu Mariano ve Japon Nagatomo ile her an yollarını ayırabilir. Sarı-Kırmızılılar'ın iki yıldızın sözleşmesini fesh etmesi bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.