İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetesi Daily Mail, 32 yaşındaki Arda Turan'ın kariyerindeki düşüşü çarpıcı şekilde kaleme alırken okurlarına manşetten 'From hero to zero' (kahramanlıktan sıfıra) şeklinde ilk haber olarak duyurdu. Haberde, Arda Turan'ın Euro 2008'de yaptıkları övülürken son dönemdeki performanıs ise eleştirildi.
HENÜZ ANLAŞMA YOK
Geçtiğimiz günlerde Başakşehir'deki sözleşmesi feshedilen ve Barcelona tarafından da kadroda düşünülmeyen Arda Turan, futbol kariyerine devam edeceğini açıklarken henüz herhangi bir takımla anlaşma sağlayamadı.
Arda Turan için, "Kahramanlıktan sıfıra" manşeti atıldı.
HENÜZ ANLAŞMA YOK
Geçtiğimiz günlerde Başakşehir'deki sözleşmesi feshedilen ve Barcelona tarafından da kadroda düşünülmeyen Arda Turan, futbol kariyerine devam edeceğini açıklarken henüz herhangi bir takımla anlaşma sağlayamadı.
Arda Turan için, "Kahramanlıktan sıfıra" manşeti atıldı.
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