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, ’ı manşetine taşıdı! "Kahramanlıktan sıfıra"

Ünlü İngiliz Gazetesi , yıldız oyuncu ’ı manşetine taşıdı. ile sözleşmesini fesh eden Arda’nın kariyerinde yaşadığı yükseliş ve düşüşten bahsedilirken habere “Kahramanlıktan sıfıra” manşeti atıldı...

Kahramanlıktan sıfıra
İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetesi Daily Mail, 32 yaşındaki Arda Turan'ın kariyerindeki düşüşü çarpıcı şekilde kaleme alırken okurlarına manşetten 'From hero to zero' (kahramanlıktan sıfıra) şeklinde ilk haber olarak duyurdu. Haberde, Arda Turan'ın Euro 2008'de yaptıkları övülürken son dönemdeki performanıs ise eleştirildi.

HENÜZ ANLAŞMA YOK
Geçtiğimiz günlerde 'deki sözleşmesi feshedilen ve Barcelona tarafından da kadroda düşünülmeyen Arda Turan, futbol kariyerine devam edeceğini açıklarken henüz herhangi bir takımla anlaşma sağlayamadı.



için, "Kahramanlıktan sıfıra" manşeti atıldı.

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