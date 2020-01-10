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eski başkanı 'a büyük şok! Oy çokluğu ile ibra edilmedi

eski başkanı 1 Haziran 2019 arasındaki mali tablo nedeniyle ibra edilmedi. Mevcut yönetim dava açarsa, Orman 305 milyonluk zararın hesabını vermek zorunda kalacak...

Orman’a büyük şok
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu dün yapıldı. Eski başkan Fikret Orman 1 Haziran 2018-31 Mayıs 2019 arasındaki mali tablo nedeniyle ibra edilmedi. Söz konusu dönemde 305 milyonluk zarar meydana geldiği, üyelerin bu nedenle oy çokluğuyla böyle bir karar aldığı belirtildi.



KENDİSİ BİLE ÖDEYEBİLİR
Alınan bilgilere göre mevcut yönetimin bu kararla ilgili dava açma hakkı bulunuyor. Böyle bir durumda Orman'ın 305 milyonluk zararın hesabını vereceği hatta bu parayı kendi ödeyebileceği belirtiliyor.

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