dün yapıldı. Eski başkanarasındaki mali tablo nedeniyleibra edilmedi. Sözkonusu dönemdezarar meydanageldiği, üyelerin bu nedenleoy çokluğuyla böyle birkarar aldığı belirtildi.bilgilere göre mevcut yönetimin bu kararla ilgili dava açma hakkı bulunuyor. Böyle bir durumda'ınzararın hesabını vereceği hatta bu parayı kendi ödeyebileceği belirtiliyor.