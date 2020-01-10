Şenol Güneş’ten ziyaret

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş'ın Antalya kampını ziyaret etti. Tecrübeli hoca, Başkan Ahmet Nur Çebi Yönetici Erdal Torunoğulları, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbol direktörü Ali Naibi ile bir araya geldi.
Şenol Güneş sonrasında yine Antalya'daki Trabzonspor kampını ziyaret etti. Burada Başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik ekiple sohbet etti.
Şenol Güneş sonrasında yine Antalya'daki Trabzonspor kampını ziyaret etti. Burada Başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik ekiple sohbet etti.
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