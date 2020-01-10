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’ten ziyaret

Milli Takım Teknik Direktörü , 'ın kampını ziyaret etti. Tecrübeli hoca, Başkan , teknik direktör ve direktörü ile bir araya geldi.

Şenol Güneş’ten ziyaret
Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş'ın Antalya kampını ziyaret etti. Tecrübeli hoca, Başkan Ahmet Nur Çebi Yönetici Erdal Torunoğulları, teknik direktör Abdullah Avcı ve direktörü Ali Naibi ile bir araya geldi.

sonrasında yine 'daki Trabzonspor kampını ziyaret etti. Burada Başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik ekiple sohbet etti.

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