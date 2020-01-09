Trabzonspor'un hocası Hüseyin Çimşir, Bursaspor maçı sonrası konuştu. Genç çalıştırıcı, '1-2 transfer yapmak istiyoruz. Ancak Talisca'yı hayal olarak görüyorum' şeklinde konuştu. Trabzonspor'un hocası Hüseyin Çimşir, Bursaspor maçı sonrası konuştu. Genç çalıştırıcı, '1-2 transfer yapmak istiyoruz. Ancak Talisca'yı hayal olarak görüyorum' şeklinde konuştu.
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