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  • 09.01.2020 11:40
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 11:40

Son dakika haberi: 'da imza an meselesi

Son dakika gelişmesi... 'in 'Kartallar' lakaplı takımı 'ın 'u Everton'dan kiralamak için son görüşmeleri yaptığı yazıldı.

Transfer sürpizi! Cenk Tosun...

Milli golcümüz 'un devre arasında Everton'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken İngiltere'den ciddi bir iddia geldi.

'in haberine göre Cenk Tosun'un önümüzdeki günlerde 'a olacağı öne sürüldü. yönetimindeki Crystal Palace'ın golcü problemini çözmek ve kadroda bu bölgede alternatif yaratmak için Cenk Tosun'u istediği ve anlaşmanın çok yakın olduğu ifade edildi.

Transferin ise taraflar arasında 6 aylık kiralama şeklinde görüşüldüğü söyleniyor. Bunun sebebi ise Cenk Tosun'un haftalık 110 bin pound olan kazancı...

Crystal Palace'ın ayrıca Tottenham'dan Kyle Walker-Peters'ı da tıpkı Cenk Tosun'u olduğu gibi 6 aylık kiralama ile kadrosuna katmanın hesaplarını yaptığı aynı gazetenin haberinde yer aldı. (Sporx)

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