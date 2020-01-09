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  • 09.01.2020 12:04
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 12:19

Son dakika haberi... 'ta sakatlanan, idmanı bıraktı

Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına devam eden 'a Sırp yıldız 'ten kötü haber geldi... Ljajic, antrenmanda sakatlanarak sahayı terk etti! Siyah beyazlı futbolcunun ayağının burkulduğu ve kendini yere bıraktığı, tedavisinin başlandığı aktarıldı.

Beşiktaş'ta korkutan sakatlık! İdmanı yarıda bıraktı

, Süper Lig'e verilen arayı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaparak gerçekleştiriyor. Siyah beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çalışmalarına devam ederken, 'ten gelen kötü haberle sarsıldı.

Beşiktaş'ın 9 Ocak Perşembe günü sabah gerçekleştirdiği idman sırasında Sırp yıldız Adem Ljajic, antrenmanda sakatlanarak sahayı terk etti. Siyah beyazlı yıldızın durumu, yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

ARKADAŞLARI TESELLİ ETTİ

Öte yandan Ljajic'in ayağının burkulmasının ardından takım arkadaşları yanına gelerek oyuncuya moral verdiği gözlemlendi.

Beşiktaş, 10 Ocak Cuma günü TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 16:30 olarak belirlendi.

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