



Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo mavili takımın Antalya'da sürdürdüğü devre arası kampında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"TARAFTARLAR İKİNCİ YARIDA ÇOK FARKLI TRABZONSPOR İZLEYECEK"

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında Ağaoğlu, "Trabzonspor da şampiyonlukta diğer takımlar kadar şanslı. Üst sıralardaki takımlara bakıldığında puan farkı çok değil. Alt sıradaki takımlar arasında da puan farkı çok değil. Bu sezon enteresan bir sıralama oluştu. Takımlar arasında yer değiştirme 1 - 1.5 galibiyetle olabiliyor. Çok şanssız puan kayıpları oldu. Bize göre iyi bir yerde bitirmedik. İkinci yarı daha çok farklı bir Trabzonspor olması için çok büyük uğraş içerisindeyiz. Eminim ki taraftarlarda ikinci yarıda çok farklı bir Trabzonspor izleyecek" diye konuştu.