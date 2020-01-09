Filenin Sultanları Hırvatistan’ı devirdi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında Hırvatistan'ı 3-1 yendi. Milli Takımımız bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini elde etti. Ay-Yıldızlılar, grubun son maçında 10 Ocak Cuma günü TSİ 18.30'da Belçika ile karşılaşacak.



GÖZTEPE'DE EREN, YASİN VE VELİ KADRO DIŞI KALDI

Göztepe'de süpriz gelişme... Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Eren Derdiyok ve Yasin Öztekin ve Veli Yiğit kadro dışı kaldı. Teknik direktör İlhan Palut kadro dışı kalan oyuncular ile ilgili, "Kadromuz kalabalıktı. Bazı isimlerle yollarımızı ayırmamız gerekiyordu" dedi.







FENERBAHÇE BEKO'NUN RAKİBİ BASKONIA

Basketbol takımlarımız Avrupa'da zorlu maçlara çıkacak. Fenerbahçe Beko, deplasmanda Baskonia ile TSİ 23.00'da karşılaşacak. Beşiktaş TRC İnşaat Kadın Basketbol takımı ise Roche Vendee Basket'e TSİ 22.00'da konuk olacak.



DAÇKA EVİNDE GALİP

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası son 16 turu E Grubu ilk maçında İtalya'nın Dolomiti Energia ekibini 73-69 yendi. Temsilcimizde Browne 18 sayı kaydetti.



M.CİTY REKOR PEŞİNDE

Manchester City, Napoli'den Koulibaly'ye talip oldu. City, tecrübeli stoperin 110 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyecek. Eğer bu ücret ödenirse Koulibaly dünyanın en pahalı stoperi olacak.



CARLOS SAİNZ LİDER OLDU

Dakar Rallisi'nin 3. gününün son yarışının ardından otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Carlos Sainz lider oldu. 10 yıl sonra ilk kez Arabistan'da başlayan yarış 17 Ocak'ta sona erecek.



SERDAR ÖZKAN BURSA'DA

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Antalyaspor'dan Serdar Özkan'la anlaşma sağladı. Yeşil-Beyazlılar'ın Kayserispor'dan ayrılan Atila Turan ile de anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.



