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Lens’i istiyor

 için 'dan flaş bir iddiası ortaya atıldı. Habere göre , 'i transfer etmek istiyor. Feyenoord'u eski Fenerbahçeli hoca, çalıştırıyor.

Feyenoord Lens’i istiyor
Beşiktaş için 'dan flaş bir iddiası ortaya atıldı. Habere göre Feyenoord, Jeremain Lens'i transfer etmek istiyor. 'u eski Fenerbahçeli hoca, Dick Advocaat çalıştırıyor.

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