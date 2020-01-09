Feyenoord Lens’i istiyor

Beşiktaş için Hollanda'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Habere göre Feyenoord, Jeremain Lens'i transfer etmek istiyor. Feyenoord'u eski Fenerbahçeli hoca, Dick Advocaat çalıştırıyor. Beşiktaş için Hollanda'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Habere göre Feyenoord, Jeremain Lens'i transfer etmek istiyor. Feyenoord'u eski Fenerbahçeli hoca, Dick Advocaat çalıştırıyor.
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