Bugünkü
Takvim

Cimbom’un Mert ısrarı

'da ısrarı sürüyor. Roma'ya yaptığı ilk tekliften olumsuz yanıt alan Galatasaray, yeni bir teklif ile İtalyan kulübünün kapısını çaldı. Sarı-Kırmızılılar genç oyuncuyu 850 bin Euro'ya 1.5 yıllığına kiralamak istediğini Romalı yetkililere iletti.

Cimbom’un Mert ısrarı
Galatasaray'da Mert Çetin ısrarı sürüyor. Roma'ya yaptığı ilk tekliften olumsuz yanıt alan Galatasaray, yeni bir teklif ile İtalyan kulübünün kapısını çaldı. Sarı-Kırmızılılar genç oyuncuyu 850 bin Euro'ya 1.5 yıllığına kiralamak istediğini Romalı yetkililere iletti. İtalyan kulübünün, Mert'in sadece 6 aylığına kiralanmasına sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

SADECE 214 DAKİKA
Mert Serie A'da bu sezon 4 maçta 214 dakika süre alabildi. 14 maçta forma giymedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriCimbom’un Mert ısrarı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri