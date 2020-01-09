Cimbom’un Mert ısrarı

Galatasaray'da Mert Çetin ısrarı sürüyor. Roma'ya yaptığı ilk tekliften olumsuz yanıt alan Galatasaray, yeni bir teklif ile İtalyan kulübünün kapısını çaldı. Sarı-Kırmızılılar genç oyuncuyu 850 bin Euro'ya 1.5 yıllığına kiralamak istediğini Romalı yetkililere iletti. İtalyan kulübünün, Mert'in sadece 6 aylığına kiralanmasına sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.



SADECE 214 DAKİKA

Mert Serie A'da bu sezon 4 maçta 214 dakika süre alabildi. 14 maçta forma giymedi.