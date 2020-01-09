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, 'a mesaj gönderdi! "Güzel şeyler hayal ettiriyor"

, ’ın ’a ‘Come to Beşiktaş ’ demesi üzerine “Benim için de güzel şeyler hayal ettiriyorlar. İki oyuncusu...” ifadelerini kullandı.

Güzel şeyler hayal ettiriyor
Beşiktaş Abdullah Avcı, gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, Burak Yılmaz'ın Cenk Tosun'a 'Come to ' demesi üzerine "Benim için de güzel şeyler hayal ettiriyorlar. İki milli takım oyuncusu..." yorumunda bulundu. , 'un transferine yeşil ışık yakmış oldu.

İLK DÖNEMLER ÇOK ZOR GEÇTİ
Abdullah Avcı, "İlk dönemlerim kolay değildi. Yeni bir takım, biz yeniyiz, oyuncuların düşünceleri var. Sakat oyuncuların düzelmesi, transferlerin etkisi, bizim dokunuşlarımız… Daha sonra da potaya girdik. Bunun sunumuna da yarın (bugün) arkadaşlarımıza yapacağız ve detayları anlatacağız" diyerek sözlerini tamamladı.



CENK İÇİN KAYNAK ARANIYOR
Beşiktaş, Cenk Tosun'u bedelsiz kiralamak istiyor. Everton'da forma giyen yıldız golcünün maaşı için de çözüm aranıyor. Beşiktaş taraftarı da onun takıma katılmasını dört gözle bekliyor.



'DEN DE TALİPLERİ VAR
Cenk'e Beşiktaş'ın yanı sıra İngiltere'den ve da talip.

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