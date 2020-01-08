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Başkanı : Gerekli dersler çıkarılacaktır

Başkanı , 'da gerçekleştirilen 'nde konuştu. Hakemlerin iyi niyetli olduğunu ifade eden Özdemir, " hatalar oyunu. Hakemlerimiz bu hatalardan da gerekli dersleri çıkaracaktır. Hakemlerimizin performansı artarak sürecektir" dedi.

Gerekli dersler çıkarılacaktır
TFF Başkanı Nihat Özdemir, 'da gerçekleştirilen 'nde konuştu. Hakemlerin iyi niyetli olduğunu ifade eden Özdemir, " hatalar oyunu. Hakemlerimiz bu hatalardan da gerekli dersleri çıkaracaktır. Hakemlerimizin performansı artarak sürecektir" dedi. MHK Başkanı Zekeriya Alp ise, "VAR konusunda her geçen gün gelişiyoruz. Bu konuda yeni bir ekip kuracağız. Alt liglerden 10 VAR hakemi, 3 de AVAR hakemi bünyemize katılacak" diye konuştu.

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