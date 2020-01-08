TFF Başkanı Nihat Özdemir, Antalya'da gerçekleştirilen MHK Kış Semineri'nde konuştu. Hakemlerin iyi niyetli olduğunu ifade eden Özdemir, "Futbol hatalar oyunu. Hakemlerimiz bu hatalardan da gerekli dersleri çıkaracaktır. Hakemlerimizin performansı ikinci yarıda artarak sürecektir" dedi. MHK Başkanı Zekeriya Alp ise, "VAR konusunda her geçen gün gelişiyoruz. Bu konuda yeni bir ekip kuracağız. Alt liglerden 10 VAR hakemi, 3 de AVAR hakemi bünyemize katılacak" diye konuştu.
- Spor
- 08.01.2020
- Gazete
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