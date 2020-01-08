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  • 08.01.2020 13:32
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 13:35

Son dakika gelişmesi: ''yi istiyor'

Son dakika haberi... Milan forması giyen sol bek 'in menajeri , oyuncusunun 'ye transfer olmak istediğini açıkladı. Transferin önünde Milan'dan kaynaklanmayan bazı engellerin olduğunun da altı çizen menajer, 'un istemesi durumunda bu pürüzlerin giderilebileceğine dikkat çekti.

Menajeri açıkladı: Fenerbahçe'yi istiyor

Spor'a konuşan , İsviçreli futbolcunun geçtiğimiz günlerde tatil için 'a geldiğini ve şehri inanılmaz beğenerek burada yaşamayı arzu ettiğini kendisine ilettiğini söyledi.

"FENERBAHÇE'DE OYNAMAYI ÇOK İSTİYOR"
İstanbul için 'dünyadaki en güzel şehirlerden birisi' yorumunu yapan oyuncusu 'in Başkanı 'la görüştüğünü de ifade eden Domenico, "Oyuncum, Fenerbahçe'de oynamayı çok istiyor" dedi.

in önünde Milan'dan kaynaklanmayan bazı engellerin olduğunun da altı çizen menajer, Ali Koç'un istemesi durumunda bu pürüzlerin giderilebileceğine dikkat çekti.

Di Domenico ayrıca, Ricardo Rodriguez'in Ali Koç için "Dünya üzerinde çok büyük bir öneme sahip başkan ve iş insanı." dediğini de aktardı.

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