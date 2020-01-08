Belek'te çalışmalara devam eden Fenerbahçe'de Ozan Tufan basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tufan, "Kenetlendik. 29'uncu şampiyonluğa inanıyoruz" dedi. Sarı-Lacivertliler ile kontratını uzatması ile ilgili sorulan soruya, "Benim aklımda olan ve içimden gelen öncelikle Fenerbahçe'ye borcumun olması. Önceliğim, burada bana verilen kaptanlığı yapmak ve bu takımı şampiyonluğa kavuşturmak" şeklinde yanıt verdi.



FENERBAHÇE HIZ KESMİYOR

Kanarya hazırlıklarına dün gerçekleştirdiği çift idmanla devam etti.



