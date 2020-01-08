Fener’e Yunan sol bek

Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığı sebebiyle sol bek arayan Fenerbahçe için Yunan basınından flaş bir iddia geldi. Çıkan haberlerde Sarı- Lacivertliler'in Olympiakos forması giyen Leonardo Koutris ile ilgilendiği belirtildi. 24 yaşındaki sol bek için Fenerbahçe'nin Olympiakos'un kapısını çaldığı iddia edildi. Yunan futbolcu için Napoli ve Marsilya'nın devre de olduğu aktarıldı.
- Spor
- 08.01.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.