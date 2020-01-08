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Fener’e Yunan sol bek

’nin ’un sol beki ile ilgilendiği iddia edildi. 24 yaşındaki Yunan sol bek için ve Marsilya da devrede...

Fener’e Yunan sol bek
Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığı sebebiyle sol bek arayan Fenerbahçe için Yunan basınından flaş bir iddia geldi. Çıkan haberlerde Sarı- Lacivertliler'in Olympiakos forması giyen Leonardo Koutris ile ilgilendiği belirtildi. 24 yaşındaki sol bek için 'nin 'un kapısını çaldığı iddia edildi. Yunan futbolcu için ve Marsilya'nın devre de olduğu aktarıldı.

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