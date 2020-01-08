Ligin ikinci yarısında kadroda düşünülmeyen Emre Mor için İngiltere iddiası ortaya atıldı. Genç futbolcunun bir alt lig olan Championship'ten bir takımla görüştüğü öğrenildi. Emre ile yollar her an ayrılabilir. Ligin ikinci yarısında kadroda düşünülmeyen Emre Mor için İngiltere iddiası ortaya atıldı. Genç futbolcunun bir alt lig olan Championship'ten bir takımla görüştüğü öğrenildi. Emre ile yollar her an ayrılabilir.
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