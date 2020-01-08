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için Ada iddiası

Ligin kadroda düşünülmeyen için iddiası ortaya atıldı. futbolcunun bir alt lig olan 'ten bir takımla görüştüğü öğrenildi. her an ayrılabilir.

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