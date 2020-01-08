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  • 08.01.2020 19:05
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 19:06

2-0 Mezokövesd-Zsory | MAÇ SONUCU

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren , kampın ilk hazırlık maçını Macar ekibi FC ile oynadı. Siyah beyazlılar karşılaşmayı Ljajic ve Atiba'nın golleriyle 2-0 galip tamamladı.

Beşiktaş hazırlıklara galibiyetle başladı

'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren , kampın ilk hazırlık maçını Macar ekibi FC ile oynadı.

Teknik direktör karşılaşmaya as oyuncuların çoğunlukta olduğu kadro ile başlarken; Karius, Rebocho, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Lens, Ljajic, Boyd ve Umut Nayir'den oluşan kadro ilk yarıda üstün bir futbol sergiledi. Siyah beyazlılar özellikle Atiba'nın yönlendirdiği ataklarla 25'inci dakikada 2-0'ı yakaladı. İlk gol penaltıdan 10'uncu dakikada Ljajic'ten gelirken, skoru 2-0 yapan golü Beşiktaş'ın bu sezon en çok takdir edilen oyuncusu attı.


Siyah beyazlılar ikinci devreye Boyd ve Rebocho dışında tüm oyuncuları değiştirerek başladı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen bu yarıda gol olmayınca karşılaşma Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bugün Antalya'ya gelen başkan , karşılaşmanın ikinci devresini yöneticiler Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ ile birlikte seyretti.

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