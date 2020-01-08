2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Kıta Elemeleri, B Grubu ikinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Hırvatistan'ı 3-1 yenerek ilk galibiyetini aldı.
DETAYLAR BİRAZDAN...
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Kıta Elemeleri, B Grubu ikinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Hırvatistan'ı 3-1 yenerek ilk galibiyetini aldı.
DETAYLAR BİRAZDAN...
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