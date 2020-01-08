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  • 08.01.2020 16:58
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 16:58

A Milli takımı Hırvatistan'ı 3-1 mağlup etti

Filenin Sultanları ları Eleme Turnuvası’nda ikinci maçında Hırvatistan ile karşılaştı. A Milli Takımı maçında Hırvatistan’ı 3-1 yenerek ilk galibiyetini aldı.

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