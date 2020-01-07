Guilherme için gelen resmi bir teklif yok! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, transfer gündeminden düşmeyen Guilherme ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ravcı, "Guilherme için gelen herhangi resmi bir teklif yok. Daha önce de söyledim, menajerler aracılığıyla bir görüşme olmuş olsaydı ondan da haberimiz olurdu" ifadelerini kullandı.







KAYSERİ'DE EN GOLCÜ PEDRO HENRIQUE OLDU

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da ligin ilk yarısında en çok gol atan oyuncu Pedro Henrique oldu. Brezilyalı futbolcu ligde oynadığı 11 karşılaşmada 4 gol attı. Sarı-Kırmızılılar ligde oynanan 17 maçta rakip fileleri toplam 16 kez sarsmıştı.







POTADA TEMSİLCİLERİMİZ AVRUPA'DA SAHNE ALIYOR

Erkek basketbol ekiplerimiz bugün Avrupa'da zorlu maçlara çıkacak. FİBA ŞL'de Beşiktaş Sompo Sigorta, sahasında 20.00'da Telekom Basket'i ağırlayacak. Temsilcilerimizin diğer maçları şu şekilde: 22.30 Burgos- Bandırma BK, Eurocup: 20.00 Tofaş-Unicaja Malaga.







CLEVELAND MİNNESOTA'YA 118-103 MAĞLUP OLDU

NBA'de Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Minnesota Timberwolves'a 118-103'lük skorla mağlup oldu. Cedi Osman'ın 7 sayı ve 1 asistlik performansı ile Dante Exum'un 28 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.







TARIK, SISSOKO VE DALA İLE YOLLARIMIZI AYIRDIK

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da Tamer Tuna için imza töreni düzenlendi. Kulüpteki son durum hakkında konuşan Tuna, "Bu takıma katkı verecek oyuncuları almak için yönetimle çalışıyoruz. Tarık Çamdal, Sissoko ve Dala ile yollarımız ayrıldı." dedi.



RIZA HOCA ÇOK ŞEY KATTI

Sivasspor'un tecrübeli ismi Uğur Çiftçi açıklamalarda bulundu. Çiftçi, "Rıza hoca bize çok şey kattı. Oynamayan arkadaşları oynatıp yeni transfer gibi takıma kazandırdı" dedi.



HÜCUMA TAKVİYE

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut açıklamalarda bulundu. Bulut, "1-2 transfer yapacağız ve bu da hücum anlamında olacak." ifadesini kullandı.



GİRESUN İSHAK'I ALDI

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, 29 yaşındaki savunma oyuncusu İshak Doğan'ı kadrosuna kattı. Tecraübeli futbdlcu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.



EN İYİSİ LEWANDOWSKİ

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Polonyalı oyuncu Robert Lewandowski, 2019-2020 sezonunun ilk yarısının en iyi futbolcusu seçildi.



AJDIN HASIC SORUNU ÇÖZÜLEMEDİ

Beşiktaş 1 milyon 700 bin Euro imza parası isteyen Ajdin Hasic ile sezon başında yaptığı protokolu feshetmek üzere. Sorun hala çözülmedi.



