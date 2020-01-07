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Deniz’in morali zirve yaptı!

İlk yarının son haftalarında 11'de şans bulan ve bunu iyi değerlendiren yerini kaybetmek istemiyor. kampında büyük bir istekle çalışan milli futbolcu yüksek kondisyonuyla da dikkat çekti.

Deniz’in morali zirve yaptı!
İlk yarının son haftalarında 11'de şans bulan ve bunu iyi değerlendiren yerini kaybetmek istemiyor. kampında büyük bir istekle çalışan milli futbolcu yüksek kondisyonuyla da dikkat çekti.

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