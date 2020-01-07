Deniz’in morali zirve yaptı!

İlk yarının son haftalarında 11'de şans bulan ve bunu iyi değerlendiren Deniz Türüç yerini kaybetmek istemiyor. Belek kampında büyük bir istekle çalışan milli futbolcu yüksek kondisyonuyla da dikkat çekti.
İlk yarının son haftalarında 11'de şans bulan ve bunu iyi değerlendiren Deniz Türüç yerini kaybetmek istemiyor. Belek kampında büyük bir istekle çalışan milli futbolcu yüksek kondisyonuyla da dikkat çekti.
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