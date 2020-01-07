Sezon başı kampında adeta tığ gibi olan ancak sakatlık dönemi sonrasında 7-8 kilo civarında aldığı iddia edilen Alman yıldız Max Kruse'ye hocası Ersun Yanal'dan ültimatom geldi.
BÖYLE OYNAYAMAZSIN
Yanal'ın Kruse'ye "En geç 20 gün içinde eski kilona döneceksin. Bu şekilde tam randıman v ermen mümkün değil" dedi. Kruse'ye özel diyet proramı uygulanıyor.
- Spor
- 07.01.2020
- Gazete
Yanal'dan Kruse’ye ültimatom: O kilolar gidecek
Sezon başı kampında adeta tığ gibi olan ancak sakatlık dönemi sonrasında 7-8 kilo civarında aldığı iddia edilen Alman yıldız Max Kruse'ye hocası Ersun Yanal'dan ültimatom geldi. Yanal, Kruse’ye “En geç 20 gün içinde eski kilona döneceksin” dedi.
Sezon başı kampında adeta tığ gibi olan ancak sakatlık dönemi sonrasında 7-8 kilo civarında aldığı iddia edilen Alman yıldız Max Kruse'ye hocası Ersun Yanal'dan ültimatom geldi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.