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Yanal'dan Kruse’ye ültimatom: O kilolar gidecek

Sezon başı kampında adeta tığ gibi olan ancak sakatlık dönemi sonrasında 7-8 kilo civarında aldığı iddia edilen Alman yıldız 'ye hocası 'dan ültimatom geldi. Yanal, Kruse’ye “En geç 20 gün içinde eski kilona döneceksin” dedi.

Kruse’ye ültimatom: O KİLOLAR GİDECEK

Sezon başı kampında adeta tığ gibi olan ancak sakatlık dönemi sonrasında 7-8 kilo civarında aldığı iddia edilen Alman yıldız 'ye hocası 'dan ültimatom geldi.

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Yanal'ın Kruse'ye "En geç 20 gün içinde eski kilona döneceksin. Bu şekilde tam randıman v ermen mümkün değil" dedi. Kruse'ye özel diyet proramı uygulanıyor.

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