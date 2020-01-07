Yanal'dan Kruse’ye ültimatom: O kilolar gidecek

Sezon başı kampında adeta tığ gibi olan ancak sakatlık dönemi sonrasında 7-8 kilo civarında aldığı iddia edilen Alman yıldız Max Kruse'ye hocası Ersun Yanal'dan ültimatom geldi.



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Yanal'ın Kruse'ye "En geç 20 gün içinde eski kilona döneceksin. Bu şekilde tam randıman v ermen mümkün değil" dedi. Kruse'ye özel diyet proramı uygulanıyor.