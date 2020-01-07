Beşiktaş Asbaşkanı Adnan Dalgakıran, "Biz Talisca'yı nasıl elimizden kaçırdık? Eski yönetim kulübü ile anlaşmış ama kendisiyle anlaşmayı unutmuş" dedi. Dalgakıran, "TFF bize 2 milyon TL transfer bütçesi verdi. İtiraz ettik. Hesaplamalar yanlış" ifadesini kullandı.
ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPARIZ
Yönetici Cenk Sürmen taraftarlara Twitter'dan mesajlar verdi
Transferle ilgili olumlu ifadeler kullanan ilgili olumlu ifadeler kullanan yönetici Cenk Sürmen, "Arkadaşlarım , kardeşlerim. Limit olmayabilir, uzun vadeli sözleşmeler olabilir, TFF olabilir. Ne olursa olsun,hangi zorluk karşımıza çıkarsa çıksın. Merak etmeyin, elimizden gelenin en iyisini yaparız" dedi.
ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPARIZ
Yönetici Cenk Sürmen taraftarlara Twitter'dan mesajlar verdi
Transferle ilgili olumlu ifadeler kullanan ilgili olumlu ifadeler kullanan yönetici Cenk Sürmen, "Arkadaşlarım , kardeşlerim. Limit olmayabilir, uzun vadeli sözleşmeler olabilir, TFF olabilir. Ne olursa olsun,hangi zorluk karşımıza çıkarsa çıksın. Merak etmeyin, elimizden gelenin en iyisini yaparız" dedi.
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