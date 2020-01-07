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  • 07.01.2020 16:00
  • Son Güncelleme: 07.01.2020 16:00

Türk kulübüne 'dan 3 dönem transfer yasağı

Geçmiş dönemdeki yabancı oyuncularına olan borçları nedeniyle 'dan 3 dönem transfer yasağı alan Elazığ'da yasağı kaldırmak için çalışmalar sürüyor.

Türk kulübüne FIFA'dan 3 dönem transfer yasağı

Transfer engelini kaldırabilmek için çözüm yolları arayan Elazığ'da Kulüp Başkanı Selçuk Öztürk, 'dan 3 futbolcuya olan borç nedeniyle geçici transfer yasağı aldıklarını, borcun ödenmesi ile durumun ortadan kalkacağını söyledi.

TFF 2. Lig'de mücadele eden 'a, geçmiş dönemdeki yabancı oyuncularına olan borçları nedeniyle FIFA tarafından 3 dönemlik geçici transfer yasağı geldiği bildirildi. Kulüp Başkanı Selçuk Öztürk, Elazığspor'a FIFA'dan 3 dönem transfer yasağı iddialarının doğru olmadığını, 3 futbolcu konusunda geçici transfer yasağı olduğunu söyledi.

Eski futbolcular Hamidou Traore, Sarpong ve Segbefia olmak üzere toplamda 168 bin Euro borç nedeniyle FIFA'dan geçici transfer yasağı aldıklarına değinen Öztürk, bu borcun ödenmesi veya yapılandırılması durumunda yasağın ortadan kalkacağını aktardı.

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