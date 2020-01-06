Süper Lig'in ilk yarısında inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Trabzonspor, lider Sivasspor'un 5 puan arkasında 3. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya'da kamp yapıyor.





Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde çalışan bordo-mavililerde hedef, ligin ikinci yarısını en az kayıpla geçip şampiyonluğa ulaşmak. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fırtına'da, yıldız futbolcu Daniel Sturridge'in idmandaki görüntüsü dikkat çekti.







61saatin haberine göre İngiliz yıldız, antrenmana telefonu ile çıktı. Koşu antrenmanı yapan Sturridge, telefonunu çorabına soktu. İşte o ilginç görüntü.





