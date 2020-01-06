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  • 06.01.2020 10:55
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 10:59

'un yıldız futbolcusu Sturridge'ten şaşırtan görüntü! İdmana böyle çıktı

'in iddialı ekiplerinden , ilk yarıyı lider 'un 5 puan gerisinde 3. sırada tamamladı. Bordo-mavililer 2. yarı hazırlıkları kapsamında 'da kampa girdi. Trabzonspor'un yıldız oyuncusu 'in antrenmandaki görünütüsü dikkat çekti. İngiliz yıldız, idmana bakın nasıl çıktı...

Sturridge'ten şaşırtan görüntü! İdmana böyle çıktı

'in ilk yarısında inişli çıkışlı bir grafik sergileyen , lider 'un 5 puan arkasında 3. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer ikinci yarı hazırlıkları kapsamında 'da kamp yapıyor.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde çalışan bordo-mavililerde hedef, ligin ikinci yarısını en az kayıpla geçip şampiyonluğa ulaşmak. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fırtına'da, yıldız futbolcu 'in idmandaki görüntüsü dikkat çekti.



61saatin haberine göre İngiliz yıldız, antrenmana telefonu ile çıktı. Koşu antrenmanı yapan Sturridge, telefonunu çorabına soktu. İşte o ilginç görüntü.


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